كشفت شركة أرامكو السعودية أنه بعد نقل 4% من إجمالي أسهمها لشركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لـ صندوق الاستثمارات العامة تظل الدولة المساهم الأكبر في الشركة حيث تملك 90.186% من الأسهم.

وذكرت الشركة، في بيان لها على تداول، أن عملية النقل هذه هي عملية خاصة بين الدولة وسنابل للاستثمار، والشركة ليست طرفًا فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل.

وأكدت أن عملية النقل لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وأن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى، كما أنه لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو إطار عمل الحوكمة فيها.