لقى نائب هندي سابق أدين بالاختطاف ويواجه تهم القتل والاعتداء رميا بالرصاص مصرعه مع شقيقه في هجوم دراماتيكي تم تصويره على الهواء مباشرة في شمال الهند.

وتفصيلاً، استهدف ثلاثة رجال متنكرين في هيئة صحفيين الشقيقين من مسافة قريبة في مدينة براياغراج بولاية أوتار براديش، عندما كانوا في طريقهم للفحص الطبي .

ويشار إلى أن أحدهم كان يهتف “جاي شري رام” أو “يحيا الإله رام”، وهو الشعار الذي أصبح صرخة معركة للقوميين الهندوس في حملتهم ضد المسلمين.

وكان عتيق أحمد قد سجن في عام 2019 بعد إدانته بالاختطاف، وكان نائبا محليا أربع مرات، وانتخب أيضا لعضوية البرلمان الهندي عام 2004.

Hindutva terrorists @BJP4India @RSSorg with slogans of "Jai Shri Ram" shot ex-MP #AtiqAhmad and his brother in front of the Hindutva police, and the Hindutva in Uniform did not even fire a single bullet for protection. Welcome to #uttarpardesh. pic.twitter.com/4lZ6CxwP1T

— Zahid Gahlot (@ZGahlot) April 15, 2023