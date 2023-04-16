يشارك الكولومبي جوستافو كويلار لاعب الهلال، مع فريقه في مواجهة النصر القادمة بالجولة الـ25 من بطولة دوري روشن ، وذلك بعد انتهاء فترة إيقافه.

ويدخل الكولومبي كويلار، قائمة الهلال الأساسية لمواجهة النصر القادمة المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” السعودية بإن الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال قد اجتمع بالكولومبي كويلار قبل بداية التدريبات أمس، ووجه له بعض النصائح، وفي المناورة التي نظمت أثناء التدريبات كلفه بمهام خاصة في الجوانب الدفاعية.