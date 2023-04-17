الاعداد السابقة للصحيفة
الاثنين17 ابريل

ولا كأنه صار شيء عندها

منذ 45 دقيقة
0
1295
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    &#8220;الأرصاد&#8221;: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على نجران

    “الأرصاد”: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على نجران

    منذ 35 دقيقة
    0
    1188
    شارع الملك خالد بالخبر في الستينات الميلادية

    شارع الملك خالد بالخبر في الستينات الميلادية

    منذ 39 دقيقة
    0
    856

    ولا كأنه صار شيء عندها

    منذ 45 دقيقة
    0
    1295
    إصابة 30 شخصاً في حادث اصطدام قطارين ببنغلاديش

    إصابة 30 شخصاً في حادث اصطدام قطارين ببنغلاديش

    منذ 54 دقيقة
    0
    1246
    رحيل عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

    رحيل عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

    منذ 1 ساعة
    2
    1895