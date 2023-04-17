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شارع الملك خالد بالخبر في الستينات الميلادية
شارع الملك خالد بالخبر في الستينات الميلادية
منذ 41 دقيقة
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