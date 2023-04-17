استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الصينية التي ستصدر هذا الأسبوع من أجل الحصول على دلائل على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأفاد “وارن باترسون” رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى “آي إن جي جروب” في مذكرة: عززت تخفيضات “أوبك+” للإنتاج الأسعار بشكل واضح، ومع ذلك فإن هوامش أرباح التكرير الضعيفة تشكل مصدرًا للقلق، مما يشير إلى ضعف الطلب لا سيما على نواتج التقطير المتوسطة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوينو عند 86.24 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو لتتداول عند 82.47 دولار للبرميل، بعدما أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع 0.4%.