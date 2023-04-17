قامت فرق الدفاع المدني وإسعاف الهلال الأحمر، بمباشرة حادثة انقلاب حافلة ركاب على طريق مكة – الرياض، نتج عنها إصابة 44 شخصاً.

وتفصيلاً، تلقت غرفة القيادة والتحكم في هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، بلاغاً يفيد بوقوع حادثة انقلاب حافلة ركاب بين الحوميات والخاصرة.

وتوجهت 10 فرق إسعافية بمشاركة 6 فرق من الشؤون الصحية، وعند الوصول للموقع اتضح تعرض 44 راكباً لإصابات متفرقة؛ نُقل منها 36 حالة إلى المنشآت الصحية بمحافظة الرويضة والخاصرة وعفيف وظلم، ويُشار إلى أن هناك 10 حالات تلقت العلاج في الموقع.