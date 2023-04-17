أدت سيول وادي “الكحلة” شرق تنومة عصر أمس، إلى جرف مركبة من طراز فورد يقودها شاب في العقد الرابع من العمر خلال سيره في الطريق المؤدي إلى قرية وادي ترج.

ونجح عدد من المواطنين الذين تَصادف وجودهم في المكان في استخراج الشاب العالق بواسطة “حبل إنقاذ”.