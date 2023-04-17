أوضحت الباحثة والمحللة السودانية الدكتورة منى عبد الفتاح مجريات الأحداث في السودان

وقالت منى عبد الفتاح :” بناءا على الخلافات المتواصلة طوال السنوات الماضية بين قوات الدعم السريع والجيش إلا أن ماحدث بالأمس فاق كل التوقعات والخاسر الأكبر هو الشعب في هذه الأحداث”.

وأضافت ” إجراءات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ تمت بمعزل سميت بانقلاب أحيانا وفي احيان أخرى سميت بإصلاحات وظهر الخلاف قبل هذه اللحظة بشكل واسع ولكن حاول الطرفين احتواء الموقف لتسليم الحكم في السودان لحكومة مدنية وكانت الخلافات بين الجانب المدني والعسكري “.