أوضحت استشارية الغدد الصماء والسكري، مرام السبيعي، الوقت الأفضل لمرضى الغدة الدرقية لأخذ علاجهم أثناء شهر رمضان المبارك.

وقالت إن العديد من التغيرات في نمط الحياة بما في ذلك أخذ العلاج، مضيفة أن مرضى الغدة الدرقية يمكنهم أن يصوموا بعد استشارة الطبيب، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها لقناة “العربية”.

ونصحت بتناول العلاج قبل 30 دقيقة من الفطور بعد الأذان، أو تناوله بعد 3 أو 4 ساعات من تناول الفطور، أو أخذه قبل 30 دقيقة من وقت السحور بشرط ألا يكون قد تناول طعام قبل 3 أو 4 ساعات.