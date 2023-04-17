أعلن ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم، مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلا دستوريا استنادا للمادة 107 من الدستور .

وقال إن حل مجلس الأمن 2020 هو الانتصار للإرادة الشعبية مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة.

وتابع :” آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وعدم تجاوز سلطاته الدستورية”.

وأضاف :”نتابع أعمال أجهزة الدولة ونقوم بالتوجيه والإرشاد..ويؤلمنا ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق مؤكدين أنه لن يمس ثوابت خطاب 22/ 6/ 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره”.

وأكد أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته، مضيفا أن الدعوة لانتخابات عامة سيكون في الأشهر القادمة.