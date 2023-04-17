دعت معتمرة سودانية بإصلاح الحال في السودان التي تشهد مؤخرا اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع المسلحة بزعامة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وقالت إن بلادها تعانى حرب شديدة، داعية الله عز وجل بأن تنعم بلادها وشعبها بالأمان، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة “الإخبارية”.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق بالسودان، أول عبدالفتاح البرهان، أصدر اليوم قراراً بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

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