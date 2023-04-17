ما زلت في الشباب الغضّ ، والعظم الطريّ .. لم أبتعد كثيرا عن يوم ميلادي ؛ أسبح في الثلاثين ، ولكن‘‘ لم يعد “رمضان” هو “رمضان”!

فلا أعلم أهو الزمان أم المكان أم الإنسان ؟

كنت أذوق طعمه! وأشمّ رائحته.. أشمّ نسائمه قبل دخوله وأثناء دخوله وبين ثوانيه ودقائقه وساعاته .. أشمّ زكاء رائحته بين سكك الشوارع ودروب الحارات .. في مدخل بيتنا وممراته وغرفه.

كنت أُبصر “رمضان” في الدائرة المتحلقة من كبار السن في جامعنا يتناوبون على تلاوة الكتاب العزيز.

في ذلك الشيخ الوقور في ثيابه النقية يتقدم إلى المحراب يخلو بنفسه.

في مصحف ‘ أبي ‘ وهو بين يديه يقرؤه في سور البيت ؛ وعلى صوت المفسر الشعراوي مع السحور يستمع إليه.

كنت أشعر به ويدي معقودة على إصبعي أخي نذهب معا للتراويح.

كنت أستطعم لحظاته وأجدها في صوت المذياع ، وألوان الشاشة في القدر يغلي بالشوربة ، والبخار الذي غطّى زجاجة (الفيمتو).

كنت أعيشه في أصوات فرقعات الصواريخ ومتفجرات الشروخ في ملعبنا و “المواصير” التي كانت هدفنا .

في “العشّه” من الخشب والشراع محيط بها والتفافنا حول النار التي اشتعلت من ألواح الدواليب ومخلفات العمائر

كنت أعيش لياليه حين أذهب “للديرة” في بيت خالي سعد ويكون السعد.

كان رمضان يدخل آذاننا مع مكبرات أصوات المساجد في التراويح ؛ فإن جاء آخره اختلف ليله الهادئ بصوت يجلب

السكينة ويبعث الأمن في صلاة التهجد … كانت لياليه و أيامه، وقيامه وصيامه، وواقعه وأحلامه ؛ تختلف ! فلم يعد “رمضان” هو “رمضان”!

فلا أعلم أهو الزمان أم المكان أم الإنسان ؟

هذا شعور “ثلاثيني” يعيش الاختلاف ويحس به،ويحنّ لسالف أيامه.

فكيف بمن كان عمره ضِعف عمره أو يزيد ؟! فيا رب ارزقنا التعلق والأنس بك.