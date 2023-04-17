أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن موعد بدء القبول في برامج الماجستير للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.

وأوضحت الجامعة ممثّلةً بعمادة الدراسات العليا أن القبول يبدأ يوم الأربعاء 13 /10/ 1444 هـ الموافق 3 /5/ 2023م ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 /10/ 1444 هـ الموافق 17 /5/ 2023م عبر البوابة الإلكترونية.

وأبانت أن القبول سيكون متاحًا في مرحلة الماجستير، في ماجستير إدارة الأعمال، والماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والماجستير في التسويق الرقمي، وماجستير تقنيات الترجمة، وماجستير الأمن السيبراني، والماجستير في علوم البيانات، والماجستير في إدارة الرعاية الصحية، والماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

ودعت الجامعة المتقدمين والمتقدمات الراغبين بمعرفة إجراءات وتعليمات القبول، مراجعة بوابة القبول على الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا.