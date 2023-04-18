كشف تقرير عن سبب صبغ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، وعدد من الرياضيين أصابع أقدامهم باللون الأسود.

ويقوم رونالدو وعدد من الرياضيين الآخرين بصبغ أصابع أقدامهم باللون الأسود أو يغطونها بطبقة واقية لمنع الفطريات والبكتيريا.

وكان نشطاء قد لاحظوا أن أظافر قدميه بدت كانت مطلية باللون الأسود، وكتب أحد المعلقين: “هل قام رونالدو بطلاء أظافر أصابع قدمه؟

واتضح أن هناك سببا وجيها وراء طلاء رونالدو وعدد من الرياضيين أصابع أقدامهم أو تغطيتها بطبقة واقية بهدف منع الفطريات والبكتيريا.