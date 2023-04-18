سجلت أسعار النفط ارتفاعًا هامشياً في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، بالتزامن مع بيانات اقتصادية صينية تؤشر على تعاف اقتصادي.

وصعد خام برنت عند 84.99 دولار للبرميل بنسبة 0.27% ما يعادل 23 سنتاً بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً بنسبة 0.27% إلى 80.05 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار أمس الاثنين مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مايو، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.