كشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي السلامة والأمن والجودة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة، أخصائي مالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 أبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع الخطوط السعودية