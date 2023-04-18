أعلن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي أنه وافق على هدنة لـ 24 ساعة.

وجاء ذلك وسط دوي الاشتباكات العنيفة وإطلاق النار الكثيف في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال حمدان في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بوقت سابق اليوم.

وأضاف :” أن قواته تنتظر المزيد من المناقشات مع وزير الخارجية الأميركي حول معالجة الانتهاكات التي يرتكبها الجيش السوداني على أفضل وجه، وفق تعبيره.”

والجدير بالذكر أن تلك الاشتباكات الدامية كانت انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية.