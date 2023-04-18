الاعداد السابقة للصحيفة
الثلاثاء18 ابريل

لحظة وفاة امرأة داخل النادي

منذ 22 دقيقة
0
1071
تابعوا صدي على

    التعليقات

    اترك تعليقاً

    أخر الأخبار

    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس القادم

    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس القادم

    منذ 3 دقيقة
    0
    12100

    لحظة وفاة امرأة داخل النادي

    منذ 22 دقيقة
    0
    1071
    فوائد صحية وجمالية لعصير الشمندر بالبرتقال

    فوائد صحية وجمالية لعصير الشمندر بالبرتقال

    منذ 27 دقيقة
    0
    1121
    &#8220;الحصيني&#8221; يتوقع استمرار الحالة الممطرة

    “الحصيني” يتوقع استمرار الحالة الممطرة

    منذ 32 دقيقة
    0
    1235
    &#8220;هيئة المدن&#8221;: شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة

    “هيئة المدن”: شرطان لتصفير ضريبة القيمة المضافة على السلع بالمناطق الاقتصادية الخاصة

    منذ 42 دقيقة
    0
    1156