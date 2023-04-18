يستعد تطبيق إنستغرام في طرح ميزات جديدة إلى الشبكة من خلال خدمة “ريلز” لاستقطاب المزيد من المستخدمين، لمنافسة “تيك توك”.

وتضمنت أهم الميزات في تحديد الاتجاهات في “ريلز”؛ حيث ستمكن المستخدمين من تحديد الموسيقى والرسوميات ومقاطع الفيديو الأكثر رواجاً، لصنع محتوى شبيه يثير اهتمام المتابعين.

و تم تطوير محرر “ريلز” الأمر الذي سيزيد من دقة عرض العناصر البصرية في الفيديوهات القصيرة التي ينشئها صناع المحتوى مع إدخال أدوات جديدة تساعدهم على معرفة الوقت الإجمالي وعدد المشاهدات التي حققتها المقاطع التي نشروها.