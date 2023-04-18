طوّرت سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 الرياضية المقدمة من الصانع البافاري، من قبل قسم السيارات الرياضية لدي شركة BMW ، وقد حلت الفئة الثانية محل طرازات الكوبيه من الفئة الأولى، وهي الآن في جيلها الثاني والجديد كلياً الذي ظهر أواخر عام 2022.

وتتوفر السيارة داخل سوق المملكة للسيارات بطول 4580 مم، وعرض 1887 مم، وارتفاع 1403 مم .

وتستمد السيارة قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 460 حصان، وعزم دوران يصل الي 550 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات.

زودت زودت مقصورة السيارة الداخلية بالعديد من المميزات التكنلوجية منها، مقاعد رياضية حاضنة ، وشعار M2 المضيء، ولمسات ألوان M، وأحزمة متعددة النقاط، وأنظمة Apple CarPlay .

يُذكر أن سعر سيارة بي إم دبليو M2 موديل 2023 بسوق المملكة يصل لـ 400 ألف ريال.