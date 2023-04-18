أفادت مصادر صحفية بأن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي قد يحصل على نصف ثروة طليقته هبة عبوك التي قررت الانفصال عنه بسبب مزاعم بالخيانة الزوجية.

وأشارت المصاد ذاتها إلى أن الممثلة الإسبانية -التونسية، سعت في البداية للحصول على نصف صافي ثروة حكيمي والبالغة 70 مليون يورو في تسوية الطلاق، لكن تم اكتشاف أن جميع أصوله كانت باسم والدته.

والجدير بالذكر أن حكيمي لم يترك أمام المحكمة أي خيار سوى شطب المطالب المالية لطليقته، ولأن حكيمي لا يملك أي أموال على الورق بسبب قراره بتسجيل كل ممتلكاته باسم والدته، فيمكنه الآن أن يتوقع دعمًا ماليًا من طليقته، التي تقدر ثروتها الصافية بثلاثة ملايين دولار .