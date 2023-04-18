عُيّن الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير، حكمًا لمباراة الهلال والنصر الليلة في الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وسيساعد الحكم الإنجليزي كل من مواطنه ستيوارت بارت والإنجليزي سيمون بينيت وسيكون خالد الطريس حكمًا رابعًا، ودارين إنجلاند من إنجلترا حكمًا للفيديو، بينما سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

وكان قد سبق للحكم مايكل أوليفير إدارة مباراة السعودية والمكسيك في نهائيات كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر، فيما تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.