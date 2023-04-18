زوّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية مواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام بشاشة توعوية يتم من خلالها نشر الهدايات والومضات التوعوية المعرفية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي أن هذه الشاشة ضمن حملة الخدمات التوعوية التي تقدّمها الوكالة لعموم قاصدي الحرم المكي الشريف من خلال الإدارة العامة للشؤون المعرفية إدارة التنمية المعرفية.

وبيّن أنها تحتوي على ومضات وهدايات حول فضائل الاعتكاف، وليلة القدر، والحثّ على الإقبال على الله –عز وجل– في هذه الليالي المباركة، مدعّمة بآيات من كتاب الله العزيز، وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، تبيّن منهجه عليه الصلاة والسلام خلال هذه العشر المباركة.