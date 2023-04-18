تجددت الاشتباكات الثلاثاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وذلك قبل أقل من ساعة على بدء هدنة لمدة 24 ساعة.

واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم، فيما سُمعت أصوات أسلحة ثقيلة.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، قد أكد في وقت سابق أن مجلس السيادة وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع الشيء نفسه، بحسب العربية.

وأوضح أن الجيش السوداني سيلتزم بالهدنة وسيراقب مدى التزام قوات الدعم السريع بها.