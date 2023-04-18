تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من قيادات حركة “حماس” أثناء أدائهم مناسك العمرة، في أول زيارة إلى المملكة بعد سنوات .

وأظهرت مشاهد لحظة أداء قادة الحركة، مناسك العمرة خلال وقت صلاة قيام ليلة السابع والعشرين من رمضان، قبيل فجر اليوم الثلاثاء.

وتقدم وفد الحركة إسماعيل هنية، وخالد مشعل، وخليل الحية، وموسى أبو مرزوق، وزاهر جبارين.

وفي وقت سابق كشف مصدر فلسطيني مُطلع، أن وفدا رفيعا من حركة “حماس” بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل، مساء الإثنين، إلى السعودية في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.