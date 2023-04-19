أثار اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، موجة غضب عارمة بسبب تصرف خادش للحياء ضد جماهير الهلال في المباراة التي جمعت الفريقين.

وذكر موقع “onefootball”: “لفتة فاحشة من رونالدو للجماهير التي غنت لميسي بعد سقوط النصر من الهلال.. لم يستطع رونالدو تحمل التهكم ورد بإيماءة تم التقاطها من المدرجات أمام جمهور الهلال الذي صاح في وجهه ميسي ميسي”.

وعلقت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية: “قام رونالدو بحركة من حركات المصارعة مع لاعب الهلال كويلار وتلقى فقط بطاقة صفراء.. كانت ليلة محبطة للاعب بعد خسارة النصر 2-0.. سجل مهاجم اليونايتد السابق إيغالو الهدفين وأثر بشدة على حظوظ النصر في اللقب”.

وقالت صحيفة “tuttosport” الإيطالية: “ديربي مرير.. هزيمة سيئة للاعب يوفنتوس السابق بعد فوز الهلال على ‎النصر 2-0 بثنائية أوديون إيغالو”، بينما علقت صحيفة “ojogo” البرتغالية: “هتفت جماهير الهلال ميسي ولم يستطع رونالدو احتواء غضبه ورد بإشاراة بذيئة بعد خسارة فريقه النصر 2-0”.

وأفادت صحيفة “abola” البرتغالية: “إيماءة فاحشة من رونالدو تجاه جماهير الهلال بعد هتافها لميسي .. خسر النصر 2-0 من الهلال وتعقد هدفه في الوصول إلى لقب الدوري السعودي”.

وأضافت صحيفة “sofoot” الفرنسية: “خسر النصر الثلاثاء الكبير من الهلال بنتيجة 2-0.. قام رونالدو بحركة غريبة تشبه حركات المصارعة حيث أمسك كويلار من رقبته وقام بإسقاطه أرضًا.. خطأ غريب للغاية في كرة القدم حصل فيه رونالدو على بطاقة صفراء”.