لم يعزف النشيد الرسمي لمسابقة دوري أبطال أوروبا كما جرت العادة في مواجهة ريال مدريد ضد تشيلسي أمس الثلاثاء ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت مصادر صحفية بأن الشخص المسؤول عن تشغيل تسجيل نشيد البطولة في استاد “ستامفورد بريدج” معقل النادي اللندني، نسي الأمر قبل انطلاق المباراة، ونتيجة لذلك ظهر لاعبو الفريقين أمام كاميرا بث المواجهة وهم في حيرة من أمرهم يجهلون ما يحدث.

وأكدت المصادر ذاتها أن عطلاً حدث في الزر الخاص بتشغيل النشيد ومع نفاد الوقت قبل انطلاق المباراة لم يكن أمام الموظفين خيار سوى إلغاء خططهم قبل المباراة.

والجدير بالذكر أن تلك الحادثة لم تكن فريدة من نوعها إذ تكرر الأمر في عام 2017 وقبل مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد تسيسكا موسكو حيث لم يعزف النشيد الرسمي للمسابقة داخل “أولد ترافورد” معقل النادي الإنجليزي.

