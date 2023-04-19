كشفت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض.

وأوضحت الغرفة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محاسب زبائن، مقدم طعام، مدير مالي، مدير مشتريات، أخصائي مشتريات، مدير الحوكمة، أخصائي موارد بشرية، مسوق رقمي، محاسب عام، مهندس اتصالات، سائق نقل خفيف، أخصائي مبيعات، مهندس، كاشير/بائع، محاسبة، سكرتيرة

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف .