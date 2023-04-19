حققت مبتعثة جامعة الطائف في جامعة سيدني بأستراليا الدكتورة جواهر الحارثي , اكتشافا طبيا يحمي من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ومن مضاعفات كورونا “كوفيد ـ 19″، حيث توصلت الدراسة البحثية إلى اكتشاف عوامل تؤدي الى ارتفاع خطورة مضاعفات أمراض الكبد الدهني، مع أمكانية استهداف هذه العوامل لاستحداث علاجات مبتكرة لهذه الامراض، ووثقت الدكتورة جواهر، اكتشافها البحثي النادر، من خلال نشره في مجلة العلمية (Nature Communications).

وأوضحت الدكتورة الحارثي لوكالة الأنباء السعودية أن الاكتشاف الطبي النادر، يحمي من الإصابة بمرض الكبد الدهني؛ وإلى التقليل من مضاعفات فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″ لدى المرضى المصابين بالكبد الدهني، حيث استطاعت خلال فترة دراستها تحديد الجينات المحورية، المؤدي انخفاضها إلى اختلال شديد في وظائف الجسم، وزيادة النشاط المناعي الناجم عن زيادة معدل السيتوكينات المنشطة للالتهابات، مؤكدة أنها نجحت مع فريق العمل في إجراء تعديل يسهم في استعادة الجين لمستواه الطبيعي في الخلية، مؤكدة أن هذا الاكتشاف سيحدث نقلة كبيرة في علاج الأمراض المشار إليها، وتحقيق نجاح طبي نوعي وجديد ، خصوصًا أن مرض الكبد الدهني يعد من الأمراض الأكثر شيوعًا حول العالم، ويؤثر على ما يقارب ربع سكان العالم، وتعد المملكة ودول الخليج العربي من الدول التي تعاني من ارتفاع معدلات الإصابة به.

وقالت ” إن الدراسة التي أجرتها توصلت إلى أن سبب زيادة الوفيات بين مرضى الكبد الدهني المصابين بفيروس كورونا يعود إلى عامل جيني، حيث ظهرت قدرة الفيروس على تغيير التركيب الوراثي للشخص مما ينتج عنه تعزيز انتشار المرض، وتدهور مرضى الكبد الدهني، إضافة إلى ظهور أمراض واضطرابات أخرى مرتبطة به، تمكن من خلال الدراسة الحديثة وبدقة من تحديد أحد الجينات المحورية (MBOAT7) الذي ينخفض مستواه بشدة في وجود كلا من مرض الكبد الدهني وكوفيد 19، حيث يؤدي انخفاضه إلى اختلال شديد في الوظائف الطبيعية لخلايا جسم الإنسان، وزيادة النشاط المناعي للخلايا الناجم عن زيادة معدل إنتاج السيتوكينات المنشطة للالتهابات، كما ساعد هذا الاكتشاف –ولله الحمد- على حماية مريض الكبد الدهني من مضاعفات فاويروس كورونا “كوفيدـ 19″ كأطول فترات التعافي” .