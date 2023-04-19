أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 838.822 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 306حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي إلى 825.261 حالة، فيما لم يتم تسجل أي حالة وفاة ليبقى العدد 9.639 حالة.