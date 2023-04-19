علق القانوني أحمد الشيخي، على إمكانية معاقبة لاعب فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب تصرفه بعد نهاية مباراة الهلال.

وقال أحمد الشيخي : “لا يمكن للانضباط التدخل حيال مقطع رونالدو المتداول، بعدما أصبحت لجاننا لا تتدخل إلا فيما يظهره الناقل الرسمي، وهذه اللقطة ليست من الناقل”.

وأضاف الشيخي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “كما ذكرنا مراراً أن معيار قضايا الانضباط هو معيار القانون الجنائي: “بما لا يدع مجالاً للشك”؛ وبالتالي فأي شك باللقطة سيفسر لصالح اللاعب”.

يذكر أن رونالدو بدا غاضبًا وهو يُغادر الملعب بعد نهاية المباراة، خاصة وأن الجماهير الهلالية ظلت تُردد اسم ميسي، فقام بسلوك غير أخلاقي.