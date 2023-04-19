علقت صحيفة برتغالية شهيرة على الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر، كريستيانو رونالدو، عقب نهاية المباراة التي أقيمت يوم أمس أمام فريق نادي الهلال.

وقالت صحيفة “abola” أن خسر النصر على أرض الهلال بهدفين نظيفين، ما يعقد هدف الوصول إلى لقب بطل دوري روشن.

وأضافت أن رونالدو قام وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس في نهاية المباراة بإيماءة فاحشة، ردًا على الهتافات التي رددها جماهير الهلال باسم “ليونيل ميسي” لاعب نادي باريس سان جيرمان، ونشرت مقطع الفيديو الخاص بالواقعة على موقعها من هنا.

وبالمثل قالت صحيفة “o j go” البرتغالية أن جماهير الهلال هتفوا لـ”ميسي” وأن رونالدو لم يتحمل نفسه وقام بهذه الحركة أمام الجماهير.

وذكرت صحيفة “tn” أن رونالدو انزعج بسبب الهتافات لـ”ميسي” وقام بحركات غامضة عقب المباراة، وعلقت “onefootall” على الحركة ذاتها مضيفة أن ذلك حدث عندما هتفت الجماهير لـ”ميسي”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خسر بهدفين أمام الهلال،وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.