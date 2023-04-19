تحركت إدارة النصر للبحث عن مدرب جديد يقود الفريق في المباريات المتبقية بالدوري والكأس.

ووفقا لموقع “كورة”، فإن إدارة النادي قرروا بعد المباراة عدم استمرار المدرب الكرواتي دينكو والتوجه لإحضار مدرب بديل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري .

وتحاول إدارة النصر التوقيع مع مدرب قبل مباراة الوحدة في نصف نهائي كأس الملك يوم الإثنين المقبل، مع تكليف دينكو لقيادة الفريق فنيا ضد الوحدة، على أن يستلم المدرب الجديد زمام الأمور في مباراة الرائد بالجولة 24 يوم 28 من شهر أبريل الجاري .

يشار إلى أن مدرب درجة الشباب الكرواتي دينكو إيليتشيتش كلف بتدريب النصر بعد إقالة الفرنسي رودي غارسيا الأسبوع الماضي .