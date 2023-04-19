تورط أندرسون تاليسكا، لاعب النصر أمس الثلاثاء، في لقطتين مثيرتين للجدل خلال مواجهة الهلال.

وتعمد تاليسكا ضرب لاعب الهلال محمد جحفلي أكثر من مرة خلال المباراة، إذ رصدت العدسات الناقلة للمباراة لقطة ضرب قوية من تاليسكا لجحفلي في الظهر بشكل متعمد، ولم يتخذ الحكم قرارا بها.

وفي الدقيقة 67 أشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في وجه تاليسكا بعدما قام بدهس قدم جحفلي خلال سقوطه على الأرض بشكل متعمد أيضا.

وليس هذا التدخل العنيف الوحيد لتاليسكا هذا الموسم، إّذ سبق وتعمد ضرب لاعب الفتح وحصل على الطرد حينها.