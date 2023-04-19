ألزمت الهيئة العامة للنقل إحدى الشركات المرخصة في المدينة المنورة بزيادة ساعات العمل والمندوبين ولذلك لحل مشكلة تعثرها في تسليم الشحنات والطرود.

وجاء تحرك الهيئة بعد ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول تعثر إحدى الشركات المرخصة في المدينة المنورة في تسليم بعض الطرود والشحنات للعملاء بالجودة والوقت المحدد, وعدم الاستجابة للاستفسارات في القنوات المخصصة لخدمة العملاء

وأوضحت أنه تم التنسيق مع الشركة للعمل على معالجة الوضع الراهن لتسريع تسليم شحنات العملاء من خلال إلزام الشركة بزيادة أوقات العمل خلال هذه الفترة، وزيادة عدد المندوبين لتغطية جميع الطلبات والتأكد من تفعيل مركز الاتصال الخاص بالشركة والاستجابة لكل الشكاوى والاستفسارات الواردة. وتفعيل إرسال الرسائل الفورية والتنبيهات في أوقات التوصيل.

وأكدت أنها تتابع جميع عمليات الشحن ومستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء في كل مناطق المملكة، والتأكد من تسليم الشحنات للمستفيدين في الوقت المحدد والمتفق عليه بين شركات الشحن والموردين والمتاجر الإلكترونية، ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجة شكاوى المستفيدين.