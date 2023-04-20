أعلن المهندس راكان الفايزي، عن أرباح المؤثرين في المملكة، مبينا أن المشاهير الخمسة الأعلى دخلا منهم 4 نساء، وثرواتهم تتجاوز 100 مليون.

وأوضح راكان الفايزي، أن الأعلى دخلا بين المشاهير الخمسة، مستثمرون في سوق الأسهم، ويملكون أموال جيدة نتيجة الاستثمار.

وتابع: أحد المشاهير دخل شريك في شركة ونزلت سوق الأسهم وأصبحت بعشرات الملايين.