أعلن المهندس راكان الفايزي، عن أرباح المؤثرين في المملكة، مبينا أن المشاهير الخمسة الأعلى دخلا منهم 4 نساء، وثرواتهم تتجاوز 100 مليون.
وأوضح راكان الفايزي، أن الأعلى دخلا بين المشاهير الخمسة، مستثمرون في سوق الأسهم، ويملكون أموال جيدة نتيجة الاستثمار.
وتابع: أحد المشاهير دخل شريك في شركة ونزلت سوق الأسهم وأصبحت بعشرات الملايين.
أرباح المؤثرين في السعودية..
المهندس راكان الفايزي: المشاهير الخمسة الأعلى دخلا منهم 4 نساء، وثرواتهم تتجاوز 100 مليون #راكان_الفايزي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/3f0VDIZoZP
— الليوان (@almodifershow) April 19, 2023
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