تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫11024 مقابل الريال الواحد 0٫24330

الدولار: 3٫75035 مقابل الريال الواحد 0٫26664

درهم إماراتي: 1٫02123 مقابل الريال الواحد 0٫97921

ريال يمني:0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75370

دينار أردني:5٫28672 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي:12٫23354 مقابل الريال الواحد 0٫08174

دينار بحريني: 9٫94681 مقابل الريال الواحد 0٫10054

الريال القطري:1٫03018 مقابل الريال الواحد 0٫97071

الدرهم المغربي:0٫36883 مقابل الريال الواحد 2٫71382

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫24002