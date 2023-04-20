أوضح المهندس راكان الفايزي رئيس لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، أن المحتوى المعروض على الإنترنت لن يكون مجانيًا قريبًا.

وأشار راكان الفايزي، إلى أن المحتويات تتجه إلى التشفير مستقبلا، وفق الدراسات ذات الصلة، وسيشمل ذلك “جوجل، يوتيوب، تيك توك”.

وتابع أن الحصول على المحتوى سيتطلب لاحقا الاشتراك في المنصة، بينما بدأ المجتمع يتقبل تلك الفكرة، مبينا أن الاشتراك سيكون شهريا.