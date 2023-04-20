قدمت أمانة العاصمة المقدسة بعض الإرشادات للمواطنين وزوار بيت الله الحرام من المعتمرين عند هطول الأمطار، إذ نصحت بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة .

وحثت المنصة الرئيسية للتوعية بأمانة العاصمة المقدسة « طقس السعودية » عبر موقع «تويتر»، على قراءة البيانات والتنبيهات، وذلك تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق .

كما نصحت بعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن.

وكانت الأمانة قد استعدت بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة وما قد ينتج من هطول الأمطار أو السيول، حيث شكلت الأمانة فريق للطوارئ مكون من أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة ومزودين بعدد من الآليات والمعدات، حيث بلغ عددها 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وسيكون تواجد هذه الفرق على مدار الساعة خلال الأيام القادمة وخاصة في المواقع التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار.