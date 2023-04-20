انخفضت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتًا أو 0.96 % إلى 82.32 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتًا أو 0.87 % إلى 78.47 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.40 بالمئة خلال هذا الأسبوع، فيما كشف تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نُشر أمس الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.