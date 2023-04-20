أكدت تقارير صحافية، أن كريستوف غالتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، يواجه خطرا يهدد مسيرته التدريبية؛ حيث أنه مهدد بالسجن 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو، حال إدانته في الاتهامات المزعومة.

وظهرت في الأيام الأخيرة تسريبات صحفية لبريد إلكتروني، يورط مدرب سان جيرمان في اتهام بالعنصرية ضد المسلمين والسود، أثناء قيادته فريق نيس، فيما أنكر كريستوف غالتيه هذه الاتهامات.

وأكد غالتيه على أنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من تعمد تشويه صورته أمام وسائل الإعلام، فيما فتحت السلطات المسؤولة تحقيقا مع مسؤولي نيس بشأن حقيقة الاتهامات الموجهة لمدرب الفريق السابق، كريستوف غالتيه.