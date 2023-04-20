كشفت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مستشار – مركز الوثائق والمحفوظات: المؤهلات والخبرات: الدرجة العلمية: دكتوراه، التخصص: اللغة العربية، والخبرة: لا تقل عن 10 سنوات في الأسواق المالية في السعودية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مستشار – إدارة التزام مؤسسات السوق: المؤهلات والخبرات: أن يكون حاصلاً على درجة ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها، أن تكون شهادته صادرة من وزارة التعليم في المملكة، خبرة (15) سنة دراسية عليا في مجال التنسيق والإشراف المالي.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع هيئة السوق المالية