يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” إلى تقديم رؤية متخصصة في المواضيع الساخنة التي تتضمن تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” ولمسة اليد، وذلك خلال قمة “اليويفا” يوم الإثنين المقبل.

وانضم 24 مدربًا لمجلس “اليويفا” لكرة القدم من بينهم المدربون جوزيه مورينيو وفابيو كابيلو وزين الدين زيدان وكارلو أنشيلوتي وغاريث ساوثغيت وفابيو كابيلو، بجانب نجوم كرة القدم السابقين باولو مالديني ولويس فيجو وغاريث بيل وريو فرديناند ومايكل لاودروب وفيليب لام وروبي كين.

ويوجد شخص واحد غير أوروبي في المجلس هو الأرجنتيني خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر ميلان في المجموعة التي تضم أيضًا الألماني رودي فولر ويورجن كلينسمان، بالإضافة إلى رونالدو كومان مدرب هولندا، ورافاييل بينيتز، وباتريك فييرا وإيريك أبيدال.