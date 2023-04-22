قدم الفنان المغربي سعد لمجرد، التهنئة محبيه بمناسبة عيد الفطر، بعد إطلاق سراحه “مؤقتا” من سجنه في فرنسا.

وشارك سعد لمجرد، صورة له مع عائلته، حيث قال :”اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالأفراح و الطمأنينة، قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و إياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة”.

ولفت: سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا ، و حتى أنا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت أنا وياكم عائلة وحدة، مبينا : “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي و أحبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب، أصدقائي الفنانين و الفنانات و الإعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير وتمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم و في حياتكم” .

وتابع: “مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم “أنا كنت في الماضي أحبكم، الآن أنا مغرم بكم، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل” حفظكم الله وأهاليكم و متعكم بالصحة و العافية وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة أخيرة كي يكون الامر واضحا للكل: انا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة و أنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا و صبرنا مهما كانت الظروف”.

وأشار: “الأخبار الزوينة هي انني أعلن الآن رسميا عن تاريخ طرح الكليب الجديد المغربي “إش خبارك” هو 4 مايو، ألحان و كلمات و توزيع و مكس ماستر أخي و عشيري و حبيبي جلال الحمداوي” .