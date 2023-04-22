كشف المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد مكة المكرمة تسجيل أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم (السبت)، بـ40 درجة، تليها جدة والأحساء بـ38 درجة، وشرورة بـ37 درجة.

وقال المركز أن أدنى درجة حرارة متوقعة ستكون في طريف بواقع 12 درجة مئوية، تليها القريات وأبها بـ13 درجة، ثم الباحة بـ14 درجة، تليها الطائف بـ15 درجة، وتبوك بـ16 درجة مئوية.

وفي وقت سابق، أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تؤدي لجريان السيول على مناطق الرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية.