جرى اليوم إجلاء عدد من المواطنين ورعايا عدد من الدول من العاصمة الخرطوم إلى المملكة.

ووثقت عدة لقطات بثتها قناة “الإخبارية” مشاهد من رحلة الإجلاء من الخرطوم حيث اصطفت عدة سيارات لنقل المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم بدء إجراءات إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة من السودان.