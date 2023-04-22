كشفت مصادر ، عن آخر المستجدات بشأن مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال، مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنه سيتم عقد لقاء جديد بين ميسي وممثلي الهلال، في الأول من مايو المقبل، بمدينة باريس، عقب مباراة باريس سان جيرمان ولوريان بالدوري الفرنسي.

وأوضح جاليتي أن الهلال سيؤكد خلال الاجتماع عزمه على جعل ميسي اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل على نحو 400 مليون دولار في الموسم الواحد.