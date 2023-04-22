وصل مساء اليوم أول دفعة من الذين تم إجلائهم من السودان إلى ميناء جدة عبر سفينة ضمن 5 سفت تستهدف إجلاء 158 شخصا.

وجرى استقبال المواطنين وعدد من الرعايا لحظة نزولهم من على متن السفينة بالورود، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم بدء إجراءات إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة من السودان.