وصل اليوم السبت طاقم الطائرة السعودية التي استهدفت في مطار الخرطوم إلى جدة، ضمن عملية إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة من السودان إلى المملكة.

ووصلت اليوم السفينة الأولى التي تضم سعوديين وعددًا من رعايا الدول إلى ميناء جدة، قادمة من السودان.

ومن المقرر أن تصل 4 سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة، وفقا لـ”الإخبارية”.

يذكر أن وزارة الخارجية أعلنت اليوم بدء إجراءات إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة للمملكة من السودان.

فيديو | وصول طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية التي تم استهدافها في مطار الخرطوم#الإخبارية pic.twitter.com/0MZ7lNM9wb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 22, 2023